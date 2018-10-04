Стартовала олимпиада "Я — профессионал"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В России стартует олимпиада "Я — профессионал". Второй год подряд студентам предоставляется возможность реализовать свои способности.

В 2018-2019 учебном году образовательная программа осуществляется в двух направлениях: подготовка к олимпиадным соревнованиям и развитие soft skills, или гибких навыков, сообщает пресс-служба олимпиады.

Учащихся ждут тренинги в 17 российских городах и онлайн-курс из 21 вебинара по развитию гибких навыков, 162 подготовительных вебинара по 54 направлениям олимпиады и более 15 зимних школ.

"Создать единое информационное поле для участников олимпиады из всех регионов России и научить умных быть коммуникабельными — главные задачи образовательной программы "Я — профессионал". В подготовке вебинаров и организации тренингов сегодня участвует более 30 вузов страны от Владивостока до Калининграда", — отметила руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

В феврале 2019 года участники олимпиады "Я — профессионал", показавшие высокие результаты в отборочном онлайн-этапе, смогут принять участие в одной из 15 зимних школ по выбранному направлению состязаний. Для этого нужно будет пройти дополнительный конкурс мотивационных эссе.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно до 22 ноября на сайте.