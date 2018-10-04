Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Состояние Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа и в мае объявившего голодовку, стабильное, он получает внутривенное питание, заявила журналистам в Волгограде уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, ей ежедневно сообщают о состоянии здоровья Сенцова, последнее медицинское обследование он проходил несколько дней назад.

"Он принимает питательные смеси и внутривенно, и принимает в виде порошковых смесей, поэтому врачи считают, что оно (состояние) стабильное", — сказала Москалькова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещено в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.