Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сильный ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы на территории Москвы, непогода сохранится до утра пятницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В период с 16.00 4 октября до 04.00 5 октября в Москве ожидаются порывы северо-западного ветра 12-17 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы обходить при сильном ветре рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобили следует парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.