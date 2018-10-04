Врачи рассказали о состоянии троих подростков из Дагестана

Взрыв в школе в Дагестане (16)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Состояние троих пострадавших при взрыве газа подростков из Дагестана, которых доставили в федеральный ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, оценивается как тяжелое, сообщил руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания. Вечером в среду самолет МЧС РФ доставил троих пострадавших в Нижний Новгород.

"Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, площадь ожогов тела составляет 41% поверхности тела. Пациенты в сознании, транспортировку перенесли удовлетворительно. В настоящее время находятся во втором ожоговом отделении. Кроме термической травмы, пострадавшими получена термоингаляционная травма", — рассказал Никонов.

Он добавил, что третий подросток госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации ожоговых отделений.

"В настоящее время пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Состояние оценивается как тяжелое, площадь ожогов составляет 80% поверхности тела", — подчеркнул Никонов.

По его словам, всем пострадавшим предстоит длительное лечение.