НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Состояние троих пострадавших при взрыве газа подростков из Дагестана, которых доставили в федеральный ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, оценивается как тяжелое, сообщил руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.
"Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, площадь ожогов тела составляет 41% поверхности тела. Пациенты в сознании, транспортировку перенесли удовлетворительно. В настоящее время находятся во втором ожоговом отделении. Кроме термической травмы, пострадавшими получена термоингаляционная травма", — рассказал Никонов.
Он добавил, что третий подросток госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации ожоговых отделений.
"В настоящее время пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Состояние оценивается как тяжелое, площадь ожогов составляет 80% поверхности тела", — подчеркнул Никонов.
По его словам, всем пострадавшим предстоит длительное лечение.