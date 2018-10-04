Захарова пригласила СМИ, писавшие о "тайной даче" Киселева, к нему домой

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила представителей СМИ, в частности американских, писавших о "тайной даче" журналиста Дмитрия Киселева к нему в дом в Коктебеле на брифинг министерства иностранных дел.

Ранее ряд СМИ, включая американские, написали о якобы "тайной даче" Дмитрия Киселева в Коктебеле. Позднее Захарова предложила провести брифинг МИД РФ в доме журналиста, на что Киселев ответил "Добро пожаловать!".

"Наш следующий брифинг состоится не в Москве и не в четверг. Он пройдет в среду, 10 октября, в 15.00 в поселке городского типа Коктебель… в доме журналиста. Но не просто журналиста, а в доме конкретного журналиста — Дмитрия Киселева. Как вы видели в средствах массовой информации, его дому почему то было уделено немало внимания, он назван секретным, пошли какие-то расследования, хотя, как оказалось, дом заявлен во многих журналах и были даже видеорепортажи", — сказала она на брифинге.

"Именно хотелось бы обратить внимание тех журналистов, которые больше всех на эту тему писали: вы не хотели бы воспользоваться возможностью и приехать в этот дом, совместить приятное с еще более приятным — посетить наш брифинг и ознакомиться с тем, что вы описывали в своих материалах?" — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что особенно хотела бы пригласить на предстоящий брифинг представителей иностранных СМИ, которые "обратили наиболее пристальное внимание" на дом Дмитрия Киселева, в частности американских СМИ.

"Я думаю, что для них это будет отличная возможность увидеть то, о чем они так красочно писали. Ждем всех, но особенно тех, которые уделили этому животрепещущему вопросу много сил и энергии", — подчеркнула Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ поблагодарила Киселева за согласие предоставить свой дом для брифинга.