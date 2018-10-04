МОСКВА, 4 окт — РИА НОВОСТИ. Минприроды РФ просит правительство России восстановить практику организации научных дрейфующих станций "Северный полюс", что будет важно для российского присутствия в Арктике, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Выступая на совещании о приоритетных задачах развития арктической зоны РФ, которое в пятницу провел вице-премьер Юрий Трутнев, Кобылкин напомнил, что с 1937 года СССР и Россией было организовано 40 экспедиций на дрейфующих станциях, последняя из них состоялась в 2015 году.

"Учитывая важность закрепления российского приоритета в арктических исследованиях, предлагается уже сейчас восстановить практику организации дрейфующих станций "Северный полюс", как наиболее эффективного инструмента исследований высокоширотной Арктики", — сказал глава Минприроды.

"Прошу Вас, Юрий Петрович, поддержать наше совместное с Артуром Николаевичем (Чилингаровым, прославленным российским полярником — ред.) предложение об организации в сезоне 2018-2019 годов дрейфующей научной станции "Северный полюс-41" нового типа — с использованием вмороженного в лед ледокола "Капитан Драницын", — обратился Кобылкин к Трутневу.

По словам министра, работа СП-41 позволит обеспечить присутствие России в высоких широтах и наблюдать за ключевыми климатическими процессами в Центральной Арктике. "Интерес к проекту выразила индийская сторона", — отметил Кобылкин.