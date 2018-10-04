Питомцы Московского зоопарка начнут впадать в спячку с середины ноября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Питомцы Московского зоопарка, впадающие в зимнюю спячку, должны начать засыпать с середины ноября, однако точные прогнозы будут зависеть от погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

"Предположительно, животные должны начать засыпать с середины ноября. Еноты, енотовидные собаки, ежи, хомяки, сурки, сони, тушканчики и, конечно же, бурый и гималайские медведи проведут всю зиму в состоянии зимнего сна. Также холода проспят и летучие мыши: для рукокрылых, обитающих на территории Московской области, вот уже второй год работает специальный Центр зимней передержки в Московском зоопарке", — говорится в сообщении.

Однако эксперты отметили, что при условии сохранения теплой погоды и температуры выше средних показателей до конца осени животные могут заснуть позже обычного. В зоопарке напомнили о достаточно теплом ноябре прошлого года, когда бурый и гималайские медведи, очень чутко реагирующие на изменения температурного режима, залегли в берлоги только в середине декабря. По словам специалистов, медведи буквально чуют наступление холодов и начинают готовиться к зиме заблаговременно.

"А вот тушканчики отправятся в спячку строго по расписанию: в середине ноября их поместят в специальные холодильные боксы, где животные смогут проспать вплоть до весны. Сейчас тушканчиков, как и сурков, медведей и енотов, готовят к зиме: животные получают более питательный корм, благодаря которому у них должны сформироваться жировые запасы – без них звери не смогут погрузиться в зимний сон и хуже перенесут пору холодов", — заключили в зоосаде.