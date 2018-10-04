Около 230 парков и дворов благоустроят на Вологодчине до конца года

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Около 230 парков, дворов и общественных территорий благоустроят до конца года в Вологодской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"Всего на Вологодчине в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустраивается порядка 230 объектов. На 149 из них работы завершены, на большинстве остальных — близки к финишу. Благоустройство дворов, парков и общественных пространств идет в области полным ходом. Все работы должны закончиться в срок. Есть отставания по графику в Вологде и Вытегорском районе, они находятся у нас на контроле", — сказал Стрижов.

По его словам, в этом году в проекте участвует 33 муниципалитета. На ремонт дворов и общественных пространств в этом году выделены 426,7 миллиона рублей из консолидированного бюджета.

"Работы по благоустройству в регионе продолжатся. Департамент строительства области уже начал формировать программу благоустройства на 2019 год. Определен перечень дворов и общественных территорий, разрабатывается сметная документация", — отметил замгубернатора.