Зрители "Голос 60+" помогут россиянам с БАС - "болезнью Стивена Хокинга"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первый канал перечислит средства, собранные в ходе зрительского голосования в финале "Голос 60+" на нужды россиян, страдающих боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которым болел знаменитый британский ученый Стивен Хокинг, сообщила дирекция общественных связей телеканала.

В пятницу, 5 октября, в прямом эфире Первого канала пройдет финал шоу "Голос 60+", по итогам которого в результате зрительского голосования определится победитель 1-го сезона. В финальный этап проекта вышли Сергей Манукян и Наталия Спевак (команда Валерия Меладзе), Евгений Стругальский и Виктор Зуев (команда Льва Лещенко), Ольга Муравина и Лидия Музалева (команда Пелагеи), Николай Арутюнов и Николай Агутин (команда Леонида Агутина).

"Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования в эту пятницу, будет перечислен благотворительному фонду помощи людям с БАС "Живи сейчас"", — говорится в сообщении.

Боковым (латеральным) амиотрофическим склерозом называется болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. В случае инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры болезнь приводит к смерти.

Проблема БАС привлекла к себе всеобщее внимание после смерти в марте всемирно известного английского физика-теоретика Стивена Уильяма Хокинга, страдавшего этой болезнью.