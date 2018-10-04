На Вологодчине решают вопрос снабжения жителей качественной питьевой водой

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. До 2020 года в двенадцати районах Вологодской области проведут работы по реконструкции систем водоснабжения, что позволит обеспечить три четверти населения региона качественной питьевой водой, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Антон Стрижов.
По его словам, область занимает одно из последних мест в стране по качеству питьевой воды.
"Главные причины низкого качества воды — повышенное содержание бора, фтора, железа, марганца и других веществ. Сказывается также недостаточная очистка воды, плохой лабораторный контроль. Рабочая группа уже скорректировала мероприятия в этой сфере с районами, дала рекомендации по учету источников и скважин, в том числе бездействующих и необустроенных", — пояснил замгубернатора.
Он отметил, что сейчас хорошей водой обеспечены чуть больше 45% населения региона.
"За три года мы должны увеличить эту цифру до 75%. Только на первоочередные мероприятия областной бюджет выделит свыше 500 миллионов рублей. Будут задействованы и внебюджетные средства", — сказал Стрижов.
Как подчеркнул замгубернатора, повышение качества питьевой воды станет обязательным условием при согласовании инвестиционных программ организаций, занимающихся водоснабжением и водоотведением.