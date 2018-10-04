На Вологодчине решают вопрос снабжения жителей качественной питьевой водой

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. До 2020 года в двенадцати районах Вологодской области проведут работы по реконструкции систем водоснабжения, что позволит обеспечить три четверти населения региона качественной питьевой водой, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"Строительство, ремонт и реконструкция систем водоснабжения пройдут в 2018-2020 годах в Шекснинском, Грязовецком, Вологодском, Вашкинском, Кирилловском, Тотемском, Вожегодском, Белозерском, Чагодощенском, Усть-Кубинском, Вытегорском и Великоустюгском районах, а также в Вологде. Для решения "питьевой" задачи в регионе создана специальная рабочая группа, по поручению губернатора Олега Кувшинникова разработана программа "Вода Вологодчины", — сказал Стрижов.

По его словам, область занимает одно из последних мест в стране по качеству питьевой воды.

"Главные причины низкого качества воды — повышенное содержание бора, фтора, железа, марганца и других веществ. Сказывается также недостаточная очистка воды, плохой лабораторный контроль. Рабочая группа уже скорректировала мероприятия в этой сфере с районами, дала рекомендации по учету источников и скважин, в том числе бездействующих и необустроенных", — пояснил замгубернатора.

Он отметил, что сейчас хорошей водой обеспечены чуть больше 45% населения региона.

"За три года мы должны увеличить эту цифру до 75%. Только на первоочередные мероприятия областной бюджет выделит свыше 500 миллионов рублей. Будут задействованы и внебюджетные средства", — сказал Стрижов.

Как подчеркнул замгубернатора, повышение качества питьевой воды станет обязательным условием при согласовании инвестиционных программ организаций, занимающихся водоснабжением и водоотведением.