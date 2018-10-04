Экс-губернатор Марий Эл Маркелов пожаловался на условия в СИЗО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов пожаловался генпрокурору на условия содержания в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится уже полтора года по обвинению во взяточничестве, сообщил его адвокат Игорь Трунов на своей странице в Facebook.

По словам Трунова, "Маркелов пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на пытки". "Адвокатом направлено обращение председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, готовится жалоба в ЕСПЧ", — сообщил Трунов.

Защитник отметил, что Маркелов в своем заявлении, в частности, жалуется на "моральное давление, частый перевод — более 10 раз — из одной камеры в другую", а также на постоянный "перенос тюремных вещей, унизительные обыски".

"Невозможность получить медпомощь, медикаменты и лечение, все это делается для того, чтобы сломить его волю и заставить признаться в преступлениях, которые он не совершал", — добавил Трунов, отмечая, что Маркелов в своем обращении к генпрокурору указывает на "критически ухудшающееся здоровье и полную изоляцию от близких".

Последний раз срок ареста экс-губернатора был продлен судом до 13 октября.

Ранее в СК РФ сообщили, что следственные действия по делу экс-главы Марий Эл завершены.

По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов).