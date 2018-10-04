Всероссийские Беловские чтения пройдут на Вологодчине

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Пятый Всероссийский форум "Белов. Вологда. Россия" пройдет в Вологодской области с 22 по 24 октября, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.
"Опыт проведения Беловских чтений свидетельствует о том, что с каждым годом они все сильнее приобретают черты культурного события всероссийского значения, становятся масштабным форумом, собирающим единомышленников для серьезного вдумчивого разговора о творческом наследии выдающегося русского писателя Василия Ивановича Белова", — сказал Осиповский.
По его словам, чтения стали также площадкой обсуждения вопросов социально-экономического развития сельских территорий, а также проблем духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
"Программа чтений включает в себя литературные марафоны и дискуссионные площадки, литературный семинар молодых авторов, творческие встречи и спектакли, а также научную конференцию. Завершится форум экскурсией на родину писателя в деревню Тимониха Харовского района", — сказал начальник департамента.