Всероссийские Беловские чтения пройдут на Вологодчине

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Пятый Всероссийский форум "Белов. Вологда. Россия" пройдет в Вологодской области с 22 по 24 октября, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

Василий Белов — уроженец Вологодской области. Он один из крупнейших представителей "деревенской прозы", общественный деятель. Широкая известность к Белову пришла после выхода повести "Привычное дело". По его произведениям снято несколько фильмов, в том числе "Целуются зори" и "Все впереди".

"Опыт проведения Беловских чтений свидетельствует о том, что с каждым годом они все сильнее приобретают черты культурного события всероссийского значения, становятся масштабным форумом, собирающим единомышленников для серьезного вдумчивого разговора о творческом наследии выдающегося русского писателя Василия Ивановича Белова", — сказал Осиповский.

По его словам, чтения стали также площадкой обсуждения вопросов социально-экономического развития сельских территорий, а также проблем духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

"Программа чтений включает в себя литературные марафоны и дискуссионные площадки, литературный семинар молодых авторов, творческие встречи и спектакли, а также научную конференцию. Завершится форум экскурсией на родину писателя в деревню Тимониха Харовского района", — сказал начальник департамента.