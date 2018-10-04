В Союзе пассажиров оценили планы РЖД заменить полки в плацкартах на капсулы

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Появление в российских поездах новых мест капсульного типа сделает поездки более комфортными, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

При этом РЖД не следует отказываться и от традиционных полок в плацкартных вагонах, поскольку у пассажиров могут быть разные запросы, заметил эксперт.

"Люди с клаустрофобией, например, могут предпочесть плацкарт, но я уверен, что свой пассажир будет как у нового капсульного вагона, так и у вагона старого типа", — сказал Янков в интервью RT.

Собеседник телеканала предположил, что нововведения могут повлиять на цену билета. По словам Янкова, стоимость поездки в вагонах нового типа будет зависеть от количества капсул.

"Есть закономерность: чем меньше в вагоне пассажиров, тем выше цена. Если капсул в вагоне будет много, билеты будут дешевле", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов. Рассматривается идея создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь в поезде личное пространство.