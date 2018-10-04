Поисково-спасательная группа ЦВО встретит участников МКС оренбургской дыней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Авиационные силы, средства поиска и спасения Центрального военного округа (ЦВО) встретят оренбургской дыней участников МКС, возвращающихся в четверг на Землю на корабле "Союз-МС-08", сообщает пресс-служба ЦВО.

"Фрукт к месту посадки капсулы доставят вертолетом Ми-8. Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" запланирована в 14.45 мск в 146 км юго-восточнее города Жезказган", — говорится в сообщении.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге, добавили в военном ведомстве. На Землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55 — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка российского Центрального военного округа в составе 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность. Всего в поисково-спасательной операции участвуют около 180 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники.

По данным ЦВО, летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет приняли участие в более чем пятидесяти операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов, половина из которых — иностранные.