В СПЧ предложили поправки в дополнение к декриминализации статьи 282

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал о том, что правозащитники считают нужным уточнить в статье о разжигании розни наряду с принятием законопроекта, частично декриминализующим эту норму Уголовного кодекса РФ.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282 статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

"Я считаю, что это важная президентская инициатива, и мы в совете ее, безусловно, поддерживаем. Хотя мы, как максималисты, конечно, хотели бы большего, но рассматриваем это просто как очень важный шаг в абсолютно правильном направлении", — сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, то, что сейчас содержится в проекте закона, абсолютно соответствует тому, что предлагал в свое время Совет: правозащитники рекомендовали часть 1 статьи 282 перенести в Кодекс об административных правонарушениях.

"Фактически, именно это и сделано, и теперь уголовная ответственность наступает только в том случае, если до этого была уже применена административная ответственность. Честно сказать, мы не надеялись на то, что удастся внести это, самое радикальное предложение Совета, но именно эта идея и была поддержана президентом", — добавил собеседник агентства.

В этой части все абсолютно понятно, отметил он, добавив, что в СПЧ все же "хотели бы попробовать убедить депутатов, что хорошо было бы там кое-что поправить". В частности, не совсем ясна суть содержащегося в статье понятия "унижение достоинства", уточнил правозащитник.

"Вот разжигание розни, нетерпимости — понятно, а вот что такое унижение достоинства — не понятно. Есть только одна форма унижения достоинства — это оскорбление, а оскорбление является самостоятельным административным правонарушением. Поэтому убрать из диспозиции этой статьи "унижение достоинства" было бы целесообразным", — полагает Федотов.

Стоит разобраться и с применяемым сейчас в статье оборотом о принадлежности к какой-либо "социальной группе" — в таком виде понятие очень размыто, отметил он.

"Можно было бы просто его заменить на понятие "социальная рознь", то есть возбуждение социальной розни, религиозной розни и так далее. А вот просто "в отношении определенной социальной группы" — понятие очень размытое. Водители такси — это социальная группа? А продавцы гастрономов? А продавцы гастронома номер 1? Здесь очень размыто понятие. Важно было бы все-таки эти вопросы уточнить, в предложениях Совета это все есть", — уточнил глава СПЧ.

Он позитивно оценил также и тот факт, что в пояснительной записке к законопроекту дается ссылка на постановление пленума Верховного суда, в разработке которого Совет также принимал участие. "Я здесь вижу очень хороший знак того, что законодательная власть должна прислушиваться к мнению судебной власти", — добавил правозащитник.