МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Участники заседания межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий высказываются за создание на Левашовском мемориальном кладбище в Петербурге информационно-просветительского центра, где можно было бы получить информацию о конкретных жертвах репрессий, сообщил руководитель рабочей группы, глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Федотов отметил, что рабочая группа на протяжении трех прошедших дней работала в Петербурге; в среду на заключительном заседании обсуждалась ситуация и с мемориальным кладбищем "Левашовская пустошь" и с перспективами создания Парка памяти в Ковалёвском лесу — на границе Петербурга и Ленинградской области.

"Мы говорили о захоронении останков жертв красного террора, которые были обнаружены при раскопках возле Головкина бастиона Петропавловской крепости, поднималась тема развития музейного дела в плане как раз увековечения памяти жертв политических репрессий. Говорилось о том, что хорошо было бы на Левашовском мемориальном кладбище создать информационно-просветительский центр, где люди могли бы получить информацию о конкретных жертвах политических репрессий", — рассказал Федотов РИА Новости по итогам заседания.

Кроме того, участники заседания обсудили перспективы некоторых управленческих решений, связанных с деятельностью региональной рабочей группы по увековечению памяти жертв репрессий и региональной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

"Мы предложили их объединить и повысить их статус", — пояснил глава СПЧ.