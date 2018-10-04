Глава СПЧ призвал пересмотреть приговоры по 282 статье

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Приговоры по 282-й статье УК РФ после ее частичной декриминализации необходимо будет пересмотреть, сам осужденный или его адвокат должны будут поставить вопрос о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами, соответствующее ходатайство направляется прокурору, сообщил РИА Новости глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса об экстремизме. Согласно пояснительной записке, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

"Естественно, это возможно, только это не амнистия, но эти приговоры должны быть пересмотрены. То есть осужденный или его адвокат ставит вопрос о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами", — сказал Федотов в ответ на вопрос о возможности амнистирования уже осужденных ранее по 282-й статье после того, как соответствующие поправки будут приняты.

Он уточнил, что эта процедура предусмотрена российским уголовно-процессуальным законодательством.

"И такое ходатайство должно быть направлено прокурору, потому что возобновление дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам – это дело прокуратуры", — добавил глава СПЧ.