Кожемяко: в Приморье не справляются с "флотилией" браконьеров из КНДР и КНР

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. "Флотилии" браконьерских лодок по 60-70 судов из соседних азиатских стран заходят в российские воды для незаконного лова, пограничники не справляются с таким объемом нарушителей, сообщил журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке.

В августе и начале сентября из-за тайфунов рыбацкие лодки из Северной Кореи и Китая массово укрывались в бухтах Приморья, множество судов КНДР выкинуло на побережье края, некоторые рыбаки пострадали, была обнаружена лодка с умершим рыбаком из КНДР. Пограничники края спасли в дни тайфунов около 100 северокорейских рыбаков.

"Когда начинается август, сюда на кальмар за 12-мильную зону приходят все наши соседи на таких малых суденышках, на которых даже страшно выходить в море. Но, тем не менее, идет добыча, идет добыча не только кальмара, но и других биоресурсов, проконтролировать сложно, их заходит целая флотилия по 60-70 лодок. Пограничникам сложно контролировать такое количество судов", — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, при подходе пограничников рыбаки просто поднимают снасти и уходят.