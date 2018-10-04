Шойгу рассказал, что часто рисует и дарит свои работы Лаврову и Набиуллиной

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Русского географического общества, российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в свободное время рисует и несколько своих работ подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

"Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", – сказал Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

По его словам, Набиуллина собрала рисунки и напечатала альбом в двух экземплярах: один подарила Шойгу на день рождения, а другой оставила себе. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю", – сказал глава Русского географического общества.

Он также рассказал, что начал рисовать в полевых лагерях экспедиций еще в детстве.

"У человека есть и внутренняя жизнь. И вот тут мне нужен карандаш. Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь", – добавил Шойгу.