Сергей Шойгу рассказал, как предпочитает проводить отпуск

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ему неинтересно проводить отпуск на пляже, лучше вместе с сибирскими староверами ловить рыбу и лепить пельмени.

"Кому-то нравится греться на морском пляже, а я лучше поеду к староверам — в самый дальний угол, на границе с Монголией. И буду там сплавляться по рекам, охотиться и рыбачить, буду вместе с ними лепить пельмени и ловить хариуса. Мне это интересно", – сказал Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

Он объяснил, что стремится в сибирскую тайгу в поисках свободы.

"Свобода от телефона и телевизора, от городского шума, от общения со всеми… и журналистами в том числе. Без обид! В тайге все иначе, там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей", – добавил Шойгу.

Министр также признался в любви к Сибири и добавил, что каждый отпуск становится приключением.

"Могу ночевать в охотничьей избушке или просто под кедром. Мне нравится забираться в дикие, нехоженые места, туда, где я могу спокойно пить воду из реки и знать, что выше по течению никто в ней, так сказать, руки не помыл", – добавил он.

При этом Шойгу отметил, что не хочет, чтобы в Сибирь все устремились лишь потому, что это модно — путешественников должны притягивать совсем другие вещи. "А видели, как медведь бежит по перекату сибирской реки? Он бежит, а над ним в мелких брызгах дрожит радуга. Красота!" – поделился министр воспоминаниями.