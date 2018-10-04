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Врио главы Курганской области изучит ситуацию с авиасообщением в регионе

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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков планирует изучить перспективы развития авиасообщения в регионе, однако считает, что количество рейсов из аэропорта не должно быть самоцелью.

Курганская область. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Врио главы Курганской области намерен опираться на опыт жителей региона

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Шумкова.

На сегодняшний день у Кургана есть авиасообщение только с Москвой, авиакомпания "ЮТэйр" выполняет один рейс в день.

"Наши желания должны увязываться с экономикой. Если бы внутренний поток пассажиров из курганского аэропорта был достаточен, то можно было бы открыть из него кучу рейсов. Но надо понимать, кто за них будет платить. Наверняка сама Курганская область пока к этому не готова. Надо понять востребованность рейсов, их экономическое наполнение, а потом уже думать, как улучшить ситуацию с аэропортом. Я планирую уточнить ситуацию, выяснить, есть ли какие-то планы в этом направлении, чтобы это работало на пользу жителей региона", — сказал Шумков в интервью РИА Новости.

Страница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Глава Курганской области Шумков готов завести аккаунты в соцсетях
Он добавил, что надо определиться с перспективами аэропорта Кургана и возможностью его реконструкции.

"Для этого надо понимать, кто вложит деньги в реконструкцию аэропорта и кто будет его содержать, чтобы это было эффективно. Если это все сойдется, тогда, конечно, будем решать этот вопрос. Но летать, чтобы просто куда-то летать — это ведь неправильно. Надо понимать, что есть несколько хабов — огромных, как Москва, межрегиональных, как Екатеринбург, а есть локальные аэропорты, которые решают свои задачи. Надо понять, чем сегодня аэропорт дышит, какие у него перспективы, определить пути его развития и на этом сосредоточиться. Понятно, что с этим нужно что-то делать, но число и разнообразие рейсов не должно быть самоцелью", — подчеркнул глава области.

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