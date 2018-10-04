Глава Курганской области намерен скоро перевезти семью в регион

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время планирует перевезти семью в регион.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона замгубернатора Тюменской области Шумкова.

"Я планирую в четверг выйти на работу, а семейные и бытовые вопросы я бы оставил за кадром. Понятно, что семья будет со мной в ближайшем будущем", — сказал Шумков в интервью РИА Новости.

"Я опираюсь на несколько вещей в жизни. В первую очередь — это семья", — признался врио губернатора.