Проект Первого канала "Троцкий" признан лучшим российским телесериалом года

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатом премии ТЭФИ-2018 в номинации "Телевизионный фильм/сериал" категории "Вечерний прайм" стал сериал "Троцкий", вышедший на Первом канале, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Торжественная церемония вручения "ТЭФИ" проходит в среду в Московском театре мюзикла.

Выход сериала "Троцкий" был приурочен к столетию российской революции 1917 года. Главную роль в проекте исполнил Константин Хабенский, также на экране появятся Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин. Награду получил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, который поблагодарил всех причастных к созданию сериала.

Лучшими режиссерами телевизионного фильма/сериала жюри премии признало Александра Котта и Константина Статского за проект Первого Канала "Троцкий". Награду "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" получил Константин Хабенский ("Троцкий", Первый канал), лучшей актрисой стала Анна Уколова из "Ивановы Ивановы" (СТС).

Награду в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/Ситком" забрал "Улётный экипаж" (СТС).

ТЭФИ — телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.