МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Продаваемую в Крыму продукцию кондитерской компании Roshen нельзя употреблять в пищу, так как у нее кончился срок годности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя.

"Любая продукция <…>, которая может оказаться в продаже в Крыму, непригодна к употреблению", — заявили в компании.

Отмечается, что в апреле 2017 года производство на липецкой фабрике Roshen было приостановлено, поэтому любая поступившая на российский рынок продукция, вероятней всего, является испорченной.

"Срок годности такой продукции истек минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", — говорится в обращении к крымчанам.

Представители компании призвали потенциальных покупателей не доверять сообщениям СМИ о возобновлении продаж продукции Roshen на территории России.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В случае победы на прошлых президентских выборах Поршенко обещал продать свой главный актив, однако пока этого не произошло.

Ранее украинские СМИ также сообщали, что Порошенко, имеет тайные активы в России — завод по производству крахмала в Липецкой области и фирму "Лакигрей", занимающуюся выращиванием зерна. В администрации украинского президента эту информацию опровергли.