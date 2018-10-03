"Единая Россия" выступает за сохранение субсидий на благоустройство дворов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партия "Единая Россия" предлагает сохранить в новом бюджете порядок предоставления федеральных субсидий регионам на благоустройство дворов в населённых пунктах более 1 тысячи человек, сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Партия предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидии регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более 1 тысячи человек", — сказал Турчак на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Он пояснил, что из правил предоставления субсидий правительством РФ предлагается исключить подобные населенные пункты, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.