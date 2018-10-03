В Госдуме призвали проверить противопожарную безопасность в школах

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. При анализе ЧП в Дагестане, где при взрыве в школе пострадали пять подростков, важно выяснить, достаточно ли существующих мер предупреждения подобных ситуаций, если недостаточно, можно говорить об объективной необходимости усиления ответственности за деяния, приводящие к таким случаям, заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР).

Ранее пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

"Необходимо выстроить стройную систему предупреждения подобных происшествий. Уже принято немало законов, направленных на обеспечение безопасности, в том числе была усилена ответственность за врезки в газопроводы. Сейчас, конечно, важно провести мониторинг соблюдения норм противопожарной безопасности во всех школах – и не только в Дагестане, но и по всем субъектам РФ", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Политик пояснил, что речь идет прежде всего о детских учреждениях, которые функционируют десятки лет.

"Кроме этого, при анализе происшедшего важно выяснить, как исполняются уже принятые законы. Если существующих норм недостаточно, то можно говорить об объективной необходимости усиления ответственности за деяния, приводящие к таким трагедиям", — заключил он.