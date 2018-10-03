Крым будет защищать права крымских татар за рубежом, заявил Мурадов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Крым в случае нарушения прав крымско-татарского народа за рубежом будет защищать их, в том числе на Украине, заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

В среду в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел брифинг в формате видеомоста Москва – Симферополь на тему "Крымская тема в ООН", где обсудили итоги участия представителей крымских неправительственных организаций в совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве и 39-й сессии совета по правам человека ООН в Женеве.

"В Российской Федерации есть закон о защите прав соотечественников зарубежных, который принят в 1999 году. Крымские татары стали нашими соотечественниками 4 года назад, после того как Крым воссоединился с Россией. Эта нация входит в число народов, представляющих Российскую Федерацию. Поэтому всех наших соотечественников крымско-татарской национальности мы будем защищать, если их права нарушаются за рубежом, в частности, на Украине… Защищать крымских татар будем, и во главе угла в этой работе будет стоять республика Крым", — сказал Мурадов.

Он напомнил, что в Крыму официально изучается крымско-татарский язык в школах и вузах, есть выстроенная система средств массовой информации, большое число мечетей, предпринимаются многие другие меры по защите прав крымских татар.

"Мы хотели бы, чтобы на Украине точно так же относились бы к крымским татарам, как мы", — отметил Мурадов.

По его словам, за помощью в отстаивании своих прав крымские татары могут обращаться в госкомитет по национальной политике и правам депортированных граждан республики Крым

"На международном уровне, если нарушаются права в зарубежных государствах, то можно обращаться непосредственно ко мне и постоянному представительству республики Крым при президенте Российской Федерации, которому поручено заниматься защитой прав соотечественников", — добавил постпред Крыма.

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