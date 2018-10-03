Минкомсвязь не поддержит запрет рекламы безалкогольного пива

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) не поддержит инициативу депутатов Госдумы о запрете рекламы безалкогольного пива, заявил замглавы министерства Алексей Волин на конференции "День бренда".

О подготовке законопроекта о запрете рекламы безалкогольного пива в ходе конференции рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В Минкомсвязи это не поддержат. "По безалкогольному пиву мы точно не поддерживаем. Потому что у нас как раз за счет рекламы безалкогольного пива изменилась структура потребления, у нас пошел рост безалкогольного пива. Если мы безалкогольное пиво приравняем к алкогольному, собственно говоря, переориентируем население на то, что оно будет пить с алкоголем. Поэтому в лице нашего министерства здесь поддержки не будет", — сказал Волин.