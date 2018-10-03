Чувашия вошла в десятку регионов, внедривших новые стандарты для ТКО

ЧЕБОКСАРЫ, 3 окт — РИА Новости. Чувашия вошла в десятку регионов, которые внедрили у себя новые стандарты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, работа по новым стандартам началась в республике с 1 октября.

В пресс-службе со ссылкой на председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова отметили, что полностью готовы к новым стандартам только десять регионов: Ивановская, Астраханская, Ярославская, Курская, Новгородская области, Севастополь, Мордовия, Карелия, Чечня и Чувашия, восемь субъектов готовы частично.

"Согласно федеральному закону "Об отходах производства и потребления", все регионы России не позднее 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами, выбрав региональных операторов", — сказал собеседник агентства.

Другие новости региона читайте здесь>>