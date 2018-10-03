Бирюков рассказал о технологических процессах в энергетике Москвы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Половина технологических процессов в энергетике Москвы выполняется автоматически, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Москва сегодня – это мегаполис, где отрабатываются все современные технологии, и в первую очередь в области энергетики. Сегодня половина всех технологических процессов в этой сфере выполняется в автоматическом режиме", — сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.

Он отметил, что созданная система диспетчеризации контролирует и анализирует параметры работы энергетического оборудования, создает модели управления и режима контроля развития энергетических инцидентов. Аналогичные процессы, по словам Бирюкова, реализованы и в теплоэнергетических сетях газоснабжения, водоотведения, водоснабжения.

Так, по его словам, в наружном освещении применяются методы интеллектуально-дистанционного управления режима работы всей системы, включая архитектурно-художественную подсветку.

"Проводимые энергетическим комплексом Москвы мероприятия позволяют достичь существенных результатов по снижению технологических потерь, а также негативных последствий на экологию города. В частности, в последние годы в энергетическом комплексе модернизировали ряд крупных энергетических объектов, систем водо-, электро-, газо- и теплоснабжения", – добавил Бирюков.