Педагоги из Ульяновской области поучаствуют в конкурсе "Растим гражданина"

УЛЬЯНОВСК, 3 окт — РИА Новости. Педагоги Ульяновской области примут участие во всероссийском конкурсе "Растим гражданина", сообщает пресс-служба правительства региона.

В прошлом году ульяновцы уже стали победителями этих состязаний. Это был первый конкурс, направленный на развитие и распространение социально активных технологий воспитания учащихся. Участие в нем приняли более двух тысяч педагогов со всей страны.

В этом году заочный этап конкурса продлится до 5 октября, после чего будет проведена экспертиза поданных работ.

"Заявки на национальный конкурс "Растим гражданина" от Ульяновской области уже подали авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций, многопрофильный техникум, техникум железнодорожного транспорта и Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права", — приводит пресс-служба слова министра образования и науки области Натальи Семёновой.

В жюри конкурса входят специалисты министерства просвещения России, руководители образовательных организаций всех уровней, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественно-государственных детских и молодежных организаций, Общественной палаты России, уполномоченные по правам ребенка субъектов РФ.

В 2017 году, напоминает региональная пресс-служба, в число победителей конкурса "Растим гражданина" вошли ульяновские педагоги Галина Волкова и Наталья Маклакова из верхнемазинской средней школы имени Дениса Давыдова, представившие проект краеведческого марафона "Войны священные страницы: подвиг земляков Дениса Давыдова".

"Конкурс дал возможность нам, сельским педагогам, заявить о себе, представить свои авторские работы, получить оценку своей деятельности на всероссийском уровне. Подобные состязания приводят к пониманию того, что любовь к Родине — понятие вневременное и внесобытийное", — цитирует Галину Волкову пресс-служба правительства Ульяновской области.

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