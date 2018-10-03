МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Совете Федерации всецело поддерживают частичную декриминализацию статьи Уголовного кодекса об экстремизме, заявил РИА Новости глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 282 УК РФ.

"Со своей стороны мы всецело поддерживаем такой баланс интересов — с одной стороны, если лицо оступилось и готово исправиться, уголовное наказание ему не грозит. Если же мы имеем дело с реальным преступником, уголовной ответственности ему не избежать", — заявил Клишас.