Москалькова оценила предложение о смягчении статьи об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Компромисс в виде смягчения формулировок 282-й статьи УК РФ, найденный путем диалога с властью, говорит о том, что российское общество достаточно зрелое и цивилизованное, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, к уголовной ответственности за деяния, указанные в части первой этой статьи, будут привлекаться люди, которые в течение года уже привлекались к административной ответственности за аналогичное деяние.

"Инициатива президента еще раз показывает, насколько этот вопрос важен для гражданского общества. Это, в том числе, еще одно свидетельство зрелости общества: в цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех", — приводит слова Москальковой ее пресс-служба.

По мнению омбудсмена, предложение Путина о выведении лайков и репостов из уголовной сферы заслуживает всемерной поддержки, потому что человек нередко не может до конца оценить, в чем общественная опасность распространения той или иной информации, и повлечет ли перепост или лайк отрицательные последствия.