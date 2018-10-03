Совфед одобрил закон о направлении в ПФР конфискованных средств

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о включении в доходы бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) конфискованных у коррупционеров денежных средств.

Документ относит к доходам бюджета ПФР с 2019 года конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких правонарушений.

Федеральное казначейство по просьбе разработчиков закона спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019–2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей.

Закон позволит направлять в бюджет ПФР конфискованные средства коррупционеров, чтобы эти деньги могли использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед фондом в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства, отмечают законодатели.