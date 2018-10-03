Совфед принял закон против регистрации мигрантов в "резиновых" офисах

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, направленный на борьбу с фиктивной постановкой на учет мигрантов в "резиновых" офисах.

Законопроект направлен на защиту интересов и безопасности граждан России, а также тех граждан иностранных государств, кто прибыл в нашу страну на законных основаниях и с законными намерениями, отмечают авторы законопроекта.

По их словам, перекрытие лазейки для фиктивной регистрации поможет предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления, в том числе, экстремистской и террористической деятельности.