Стали известны имена пяти призеров конкурса "Учитель года России — 2018"

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Объявлены имена пяти призеров всероссийского конкурса "Учитель года России — 2018", сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Это Алихан Динаев из Грозного, Игнат Игнатов из Москвы, Илья Казанцев из Пскова, Юрий Клюев из Брянской области, Григорий Назаров из подмосковных Химок.

Призеров конкурса определили 3 октября в Санкт-Петербурге по итогам второго очного тура, во время которого 15 лауреатов состязались в трех испытаниях: "Мастер-класс", "Классный час" и "Образовательный проект". В результате жюри выбрало пять человек, набравших максимальное количество баллов в ходе заочного и двух очных туров.

Теперь призерам предстоит принять участие в заключительном испытании третьего очного тура — "Разговор с министром".

"Наш город принимает конкурс впервые. Для нас это большое доверие и большая ответственность", — сказал на церемонии подведения итогов второго тура губернатор Георгий Полтавченко, отметив, что "в качестве современного образования усомниться трудно, так как школьники из России постоянно доказывают это на международных конкурсах".

Замминистра образования Татьяна Синюгина, в свою очередь, подчеркнула важность того, что церемония проходит именно в Северной столице. "Мы желаем вам, наши дорогие коллеги, успехов и профессиональных результатов. Нам под силу любая задача, когда у нас есть профессиональные коллеги", — уверила она.

Победителя конкурса "Учитель года России — 2018" объявят в Москве 5 октября, в День учителя, на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.