Совфед одобрил закон, обязывающий заранее уведомлять об отмене митингов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, обязывающий организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее, чем за один день.

Авторы законопроекта отмечают, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающееся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится.

Изменения вносятся в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".