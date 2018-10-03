Глава Мордовии срезал 220-миллионную розу в теплице сельхозпредприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном запуске новой теплицы по выращиванию роз в поселке Кадошкино и срезал 220-миллионную розу, выращенную предприятием, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сельхозпредприятие в мордовском поселке Кадошкино в этом году планирует вырастить 34 миллиона роз. С выходом производства на полную проектную мощность Мордовия станет самым крупным производителем роз в России.

"Глава республики поздравил коллектив предприятия с запуском нового производства, а также вручил высокие награды отличившимся работникам. После перерезания символической красной ленточки Волков осмотрел тепличный комплекс и срезал 220-миллионную розу, выращенную предприятием", — говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии, "Мир цветов" является успешным и динамично развивающимся предприятием. За 11 лет существования проекта в строительство и реконструкцию теплиц инвестировано более 2,5 миллиарда рублей.

"Создана новая отрасль сельского хозяйства в республике – цветоводство, отвечающая самым современным мировым требованиям и являющаяся лидером по данному профилю в России. Руководство республики продолжит поддерживать эту отрасль сельского хозяйства в Мордовии. Более того, наша принципиальная позиция – строить новые предприятия в районах, в том числе и отдалённых от столицы региона, чтобы создавались новые рабочие места", — приводит пресс-служба слова Волкова.

Отмечается, что срезанные к торжественному открытию нового тепличного комплекса розы будут вручены местным педагогам в честь празднования Дня учителя.

Проект "Мир цветов" начал своё развитие в 2007 году. В настоящее время построено пять теплиц, где выращивается 40 сортов роз на площади 15 гектаров. С введением в строй нового комплекса проектная урожайность составит 40 миллионов роз в год — она будет достигнута в 2019 году.

В 2016 и 2017 годах на предприятии была произведена реконструкция действующих комплексов и заменены саженцы в них, что позволило увеличить урожайность и улучшить качество роз. Объём инвестиций составил 650 миллионов рублей. В новом тепличном комплексе создано 55 рабочих мест. Всего на трёх предприятиях – "Мир цветов", "Мир цветов РМ", "Мир цветов ТК" — работают 255 человек. Ежедневно здесь срезают более 100 тысяч цветов. Продукция предприятия реализуется в каждом втором российском регионе, а также в Белоруссии.

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