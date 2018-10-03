Победительница "Мисс Финляндия" рассказала, что рада вниманию в России

ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Победительница конкурса "Мисс Финляндия" — жительница Хельсинки с русскими корнями, 23-летняя Алина Воронкова сообщила, что была приятно удивлена вниманием, проявленным к ней в России, и благодарна за поддержку.

Воронкова завоевала победу на конкурсе "Мисс Финляндия" 29 сентября. Её мать Светлана – ингерманландская финка, отец Дмитрий – русский, оба они присутствовали на конкурсе.

"Внимание к моей персоне в России стало большим сюрпризом. Мама мне рассказала, что по телевизионным каналам показывают мои фото из Instagram и рассказывают о том, что в конкурсе "Мисс Финляндия" победила наполовину русская. Спасибо за всё внимание, я очень благодарна, для меня это только позитив и очень приятный факт", — сказала девушка РИА Новости.

По ее словам, она по-прежнему испытывает восторг от победы. "Думаю, это состояние будет длиться целый год, потому что я три года шла к этому, работала и здесь, и за границей, ходила на разные съемки, училась, как правильно говорить, ходить — и вот награда. Так что я очень рада и в восторге от того, какой у меня будет год", — отметила Воронкова.

Девушка рассказала, что дома с родителями говорит по-русски, а на работе, в университете — на финском. Она изучала русскую литературу в Университете Восточной Финляндии, сейчас поступила в Университет Хельсинки, где продолжит учебу через год. Воронкова добавила, что все же больше чувствует себя финкой, поскольку в Финляндии она родилась, выросла и училась.