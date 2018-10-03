Скворцова проследит за оказанием помощи пострадавшим при взрыве в Дагестане

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Оказание помощи детям, пострадавшим от взрыва в дагестанской школе, находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

"По поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой оперативно проведена телемедицинская консультация специалистов Всероссийского детского ожогового центра клиники Приволжского медицинского исследовательского университета и ВЦМК "Защита" с дагестанскими коллегами. По результатам телеконсилиума, принято решение – двух детей транспортировать спецрейсом во Всероссийский детский ожоговый центр (Нижний Новгород), который является ведущим специализированным учреждением нашей страны в комбустиологии. К сожалению, крайне тяжелое состояние трех пострадавших не позволяет в настоящее время осуществить транспортировку в указанный центр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания высокотехнологичной противоожоговой терапии по поручению Скворцовой бригада специалистов нижегородского центра незамедлительно направляется в Дагестан.

"Решение о переводе детей будет приниматься с учетом динамики состояния пациентов. Вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим детям находится на личном контроле министра", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Всероссийский детский ожоговый центр клиники Приволжского медицинского исследовательского университета обладает мощным кадровым потенциалом, материально-техническая база центра отвечает современным мировым требованиям в области комбустологии и регенеративной медицины, центр располагает большим опытом лечения тяжелых пациентов с ожоговой травмой из всех регионов России.