Симоньян прокомментировала проект о смягчении 282-й статьи УК

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала внесенный в Госдуму проект Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса.

Так, она предложила ограничить круг экспертов, которые могут признать материал экстремистским.

"Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Буду это лоббировать, где могу", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Согласно пояснительной записке к проекту, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года. Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.