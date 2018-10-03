Симоньян прокомментировала проект о смягчении 282-й статьи УК

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала внесенный в Госдуму проект Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса.
"Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Буду это лоббировать, где могу", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Согласно пояснительной записке к проекту, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года. Отмечается, что эта инициатива призвана исключить случаи привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.
По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме заводят именно за публикации в интернете. Так, в прошлом году Сети касались 75% дел по этой статье.
Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018-го завели сотни уголовных дел по этому составу. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в соцсети.