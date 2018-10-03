Общеевропейский учет птиц впервые пройдет в Москве 6-7 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Общеевропейский учет птиц впервые пройдет в российской столице 6-7 октября, сообщили в пресс-службе департамента природопользования Москвы в среду.

"На природных территориях Москвы 6-7 октября впервые пройдет Общеевропейский учет птиц. "Мосприрода" департамента природопользования приглашает присоединиться к мероприятию всех, кому интересна жизнь пернатых. Основная задача этой международной акции — рассказать об опасностях перелета, путях миграции и трудностях зимовки перелетных птиц", — говорится в сообщении.

В 2018 году, как отметили в пресс-службе, отмечается 25-я годовщина общеевропейского учета птиц — в первые октябрьские выходные жители Европы и Центральной Азии выйдут на природу понаблюдать за пернатыми и сообщить о видах и количестве увиденных птиц.

В Москве именно это время учета выбрано в связи с тем, что осень является периодом массовой миграции перелетных птиц, когда они отправляются к местам зимовки.

В акции можно принять участие как индивидуально, так и коллективно, выйти на учет всем классом или семьей.

"Обобщить данные, полученные из московских парков, помогут волонтеры, студенты Института естествознания и спортивных технологий МГПУ. Собранные и обработанные данные будут переданы партнерству, координирующему мероприятие Общеевропейского учета птиц по всей России, а затем в координационный центр акции в Люксембурге", — заключили в департаменте.