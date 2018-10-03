Эксперт оценил идею о смягчении статьи об экстремизме

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Частичная декриминализация статьи 282 УК РФ позволяет разграничить реальный экстремизм и действия в социальных сетях, которые не несут общественной опасности, считает завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ, профессор Леонид Головко.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к проекту, для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 282 УК РФ.

Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

"Конечно, это связано с последними резонансными случаями, когда люди попадали на скамью подсудимых за свою деятельность в социальных сетях… Этому в большей степени способствовала правоприменительная практика, которая несколько расширительно толковала возможности привлечения к ответственности по этой статье и по несовершеннолетним, и по совершеннолетним. Часто под эту статью подводились случаи, которые, конечно, не должны туда подводиться, которые не представляют никакой общественной опасности", — пояснил Головко.

По мнению эксперта, частичная декриминализация данной статьи ориентирована на абсолютно стабильную ситуацию в обществе.

"Предполагаю, в случае нестабильности ситуации, межнациональных, межрелигиозных столкновений, которые вспыхивали в нашей истории последние 30 лет, наверное, будет предложено какое-то иное решение, потому что при тревожных ситуациях нужно действовать оперативно. Там, где есть призывы к реальным погромам, такая декриминализация рискованна", — подчеркнул собеседник агентства.

Владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

Ранее судья ВС Олег Зателепин на экспертном совещании ОНФ по практике применения законодательства по противодействию экстремизму напомнил, что постановление пленума по делам об экстремизме было принято еще в 2010 году, когда "никаких проблем с лайками и репостами не было", суды разбирали случаи с надписями в подъездах и прочим. А сейчас, по его словам, 90% случаев экстремизма связано с интернетом. Судья ВС Владимир Давыдов 20 сентября заявил журналистам, что бездумные репосты материалов, признанных экстремистскими, не являются преступлением, если умысла на разжигание ненависти не было.