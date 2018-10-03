В Москве пройдут благотворительные выставки животных из приютов

Фестиваль Собаки, которые любят в помощь животным из приютов

Фестиваль Собаки, которые любят в помощь животным из приютов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Фонд помощи животным "Собаки, которые любят" и благотворительный проект "Надо Брать" проведут "Осенний Хвостофест", чтобы помочь бездомным животным найти новых хозяев.

Мероприятие состоится 6 октября около центра культуры и искусств "Меридиан" на Профсоюзной улице (метро "Калужская"). На площадке перед главным входом в ЦКИ пройдет выставка с участием 120 собак и кошек из приютов. Все участники привиты, а также доброжелательно настроены к людям и другим животным.

Питомцев можно будет забрать домой бесплатно, но по договору, поэтому потенциальным хозяевам нужно иметь при себе паспорт. Также есть возможность передать в приюты различные подарки — сухой корм, консервы, гречку, поводки и ошейники, миски, игрушки, лекарства и одноразовые пеленки.

На выставке будет работать благотворительный рынок. Организаторы обещают направить все вырученные средства на помощь животным.

Аналогичное мероприятие пройдет 7 октября на "Винзаводе". Там Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку с участием более 100 питомцев. Организаторы подчеркивают, что все животные привиты, чипированы и отдаются безвозмездно.

Забрать кошку или собаку можно на тех же условиях — потенциальному владельцу предстоит побеседовать с зоопсихологом "Юны" и заключить договор об ответственном содержании животных.

Для гостей приготовлена развлекательная программа — мастер-классы, благотворительный маркет, розыгрыши призов и зона развлечений для детей, будет работать фуд-корт.