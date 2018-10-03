ВС отменил решения о продлении ареста фигуранта "болотного дела" Акименкова

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ отменил все решения о продлении ареста фигуранта "болотного дела" Владимира Акименкова, в отношении которого, по мнению ЕСПЧ, были нарушены требования Европейской конвенции по правам человека, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее ЕСПЧ признал, что в отношении Акименкова были нарушены несколько статей конвенции и присудил ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. После этого решения ВС РФ вынес дело на рассмотрение в президиум.

"Суд возобновил производство по делу и отменил все решения о продлении срока ареста. Таким образом, теперь уже российскими судами установлено, что он содержался под стражей незаконно", — сказал Аграновский.

Адвокат добавил, что внутренний механизм компенсации за незаконное содержание под стражей отсутствует. "Но мы надеемся, что после таких решений поменяется практика с арестами и их станет меньше", — отметил он.