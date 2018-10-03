МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Солнечная погода прогнозируется в Москве в воскресенье, температура воздуха в городе прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В воскресенье погоду будет определять антициклон. Погода будет днем довольно солнечная, ветер не будет сильным, поэтому солнечный прогрев будет еще значительным. На 7-ое октября мы прогнозируем плюс 16 градусов, но не исключено, что в центре может быть и до плюс 18 градусов. Это теплая погода, чуть выше климатической нормы", — сказала Позднякова агентству в среду.

По данным Метеобюро, в субботу ожидается более облачная погода, за счет чего солнечный прогрев будет немного меньше, и температура воздуха будет около плюс 13 градусов. Местами по городу может пройти небольшой дождь.