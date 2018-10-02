Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин заявил, что в Москве может появиться станция метро "Софийская", сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Форум "Деловое сотрудничество Москвы и Болгарии" в рамках Дней Москвы состоялся в Болгарии. Черёмин и мэр Софии Йорданка Фандыкова обсудили вопросы развития сотрудничества между столицами России и Болгарии в сфере здравоохранения, туризма и транспорта.

"Можно подумать о том, чтобы одной из станций московского метрополитена присвоить название "Софийская", а одной из ваших станций — "Московская", — цитирует пресс-служба департамента слова Черёмина.

Также глава ДВМС отметил, что обмен опытом и стажировки московских специалистов в медицинских учреждениях Софии и софийских в Москве положительно скажутся на повышении качества оказания медицинской помощи в обеих столицах.

Кроме того, Черёмин предложил организовать в 2019 году туристическую бизнес-миссию болгарских компаний в Москву. "Мы соберем крупнейших российских операторов, обеспечим прямое взаимодействие", — пояснил министр.

Черёмин также выразил надежду, что софийская сторона рассмотрит предложение провести ответные Дни культуры Софии в Москве. "Мы предоставим лучшие площадки, наши музыкальные коллективы, поможем с организацией этого мероприятия. Мне кажется, это был бы очень важный шаг для укрепления нашего сотрудничества" — добавил руководитель ДВМС.

Дни культуры Москвы, организованные Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, проходят с 30 сентября по 5 октября в Софии, Плевене и Варне.