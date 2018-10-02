В Тамбове на базе администрации области открыли Ситуационный центр

ТАМБОВ, 2 окт — РИА Новости. Тамбовский губернатор Александр Никитин и вице-президент — директор макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Александр Абрамков открыли во вторник Ситуационный центр, созданный на базе администрации области для оперативного принятия управленческих решений в кризисных ситуациях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В режиме реального времени в центр поступает информация от региональных ведомств и муниципальных подсистем. Новый комплекс обеспечит прогнозирование чрезвычайных ситуаций и анализ их причин, а также поможет экстренным службам повысить оперативность реагирования", — сказал представитель пресс-службы.

Тамбовский губернатор, комментируя открытие Ситуационного центра, подчеркнул, что одна из его важных задач — поддержка региональных госструктур в принятии решений на основе мониторинга событий и процессов, что имеет особое значение в эпоху всеобщей цифровизации.

"Новая стратегия развития региона предусматривает переход на цифровую экономику, и создание Ситуационного центра на Тамбовщине как раз и стало одним из этапов этого перехода. На сегодняшний день ситуационные центры можно назвать основой цифровой трансформации в госуправлении", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Губернатор назвал ПАО "Ростелеком" стратегическим партнером региона и выразил готовность к дальнейшей совместной работе.

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