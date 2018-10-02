В ЦИК России призвали инициаторов референдума по пенсиям читать закон

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в ответ на обвинения со стороны инициаторов пенсионного референдума заявил, что они плохо знают закон в этой части, а также напомнил об ограниченности полномочий ЦИК в этом вопросе, при этом выразил готовность проконсультировать на тему закона "О референдуме".

На заседании ЦИК во вторник зампредседателя комиссии Николай Булаев напомнил, что в субботу состоялось заседание уполномоченных представителей региональных подгрупп инициативной группы по проведению референдума по пенсионным изменениям. Нотариус на этом собрании зафиксировал 13 человек.

"В ходе проведения собрания участники выяснили, что у них нет кворума, поскольку в законе прописана цифра 43 минимальная, обвинили Центральную избирательную комиссию в том, что мы кого-то о чем-то не проинформировали", — сказал Булаев.

По его мнению, это говорит о том, что представители инициативной группы не только не читали закон в этой части, но и не очень точно знают полномочия Центризбиркома.

"Полномочия ЦИК в этой части жестко ограничены, проведение собраний подгрупп или инициативных групп — это за пределами наших полномочий. Я думаю, что если коллеги, которые организуют такого рода собрания, придут к нам на консультацию, мы обязательно проведем такую консультацию, расскажем, в чем суть федерального конституционного закона, какие действия этот конституционный закон позволяет совершать и кому", — заявил зампред ЦИК.

Он подчеркнул, что Центризбирком помогал и помогает всем в пределах своих полномочий.

"Если они не могут собрать представителей региональных подгрупп, значит, у них не хватает энергичности, инициативы и аргументов. Обижаться надо на себя, ЦИК здесь ни при чем, ЦИК делает все, что положено… Поэтому, коллеги, примите наши соболезнования, нужно было все-таки от цифры 13 уйти", — добавил Булаев.

Госдума 27 сентября приняла в III чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, ГД приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.