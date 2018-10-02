Путин призвал исключить сбои в борьбе с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Любые сбои при выполнении мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями должны быть исключены, все меры должны выполняться ритмично и профессионально, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник.

Премьер Дмитрий Медведев ранее на совещании напомнил, что в соответствии с президентским указом планируется вывести на новый уровень борьбу с онкологическими заболеваниями, прежде всего за счет раннего выявления болезни.

"Первоочередное внимание требует борьба с онкологическими заболеваниями, мы с вами неоднократно об этом говорили, все запланированные мероприятия по столь жизненно важному направлению должны выполняться ритмично и профессионально — и с финансовой, и с профессиональной точки зрения", — сказал Путин.

"Имею в виду специфические решения, которые в этой области должны приниматься: сколько ресурсов, в какие сферы направлять, в каком объеме и какими темпами", — добавил глава государства.

"Любые сбои здесь должны быть абсолютно исключены, тем более что деньги мы выделяем здесь очень приличные", — заявил он и напомнил, что на 2019-2021 годы на федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями предусмотрены 407,6 миллиарда рублей.